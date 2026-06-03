México y Canadá van por prórroga de 16 años al T-MEC

México y Canadá se notificaron mutuamente e informaron a Estados Unidos su intención de prorrogar el tratado comercial entre los tres (T-MEC) por 16 años.

Los anuncios se realizaron en cartas separadas por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio Canadá–Estados Unidos y Asuntos Intergubernamentales de Canadá.

A diferencia de Ebrard, el ministro LeBlanc reiteró al representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, la preocupación canadiense por los aranceles sectoriales estadounidenses.

“Las consultas reflejaron una percepción positiva sobre el Tratado como un instrumento que propicia la estabilidad económica, otorga certeza jurídica y es un motor para la atracción de inversión extranjera directa; al tiempo que las aportaciones coinciden en subrayar la importancia de mantener y preservar este acuerdo -pilar de la integración económica de América del Norte -, así como de continuar fortaleciendo las cadenas de producción regionales y la cooperación trilateral en varios ámbitos”, dijo Ebrard.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

En la misiva, refirió que el Artículo 34.7 del T-MEC estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta, con el objetivo de evaluar su funcionamiento, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes. Asimismo, las Partes también pueden presentar propuestas al menos un mes antes de la reunión de la Comisión de Libre Comercio.

Ebrard agregó que, en preparación para la revisión del Tratado, entre septiembre y noviembre de 2025, los tres países realizaron consultas públicas para recabar comentarios sobre la operación, funcionamiento y cumplimiento del T-MEC. México, a través de la Secretaría de Economía, realizó su consulta entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, periodo en el que además se realizaron 30 foros sectoriales y 32 foros estatales para robustecer el ejercicio.

Por su parte, LeBlanc calificó al T-MEC como “muy beneficioso” para cada una de las tres naciones y para la economía integrada de América del Norte.

“El crecimiento y el éxito impulsados por nuestro histórico acuerdo comercial trilateral son la razón por la que confirmo que Canadá recomienda la renovación del acuerdo por otros 16 años”, dijo.

Hasta ahora, la delegación canadiense ha estado ausente de las negociaciones sobre la revisión del T-MEC. México y Estados Unidos celebraron del 27 al 29 de mayo la primera ronda bilateral de negociaciones. Y ambas partes acordaron celebrar una segunda ronda los días 16 y 17 de junio y una tercera ronda el 20 de julio. Este lunes, Ebrard instó a Canadá a unirse a las negociaciones.

Pero también reconoció que México y Estados Unidos pueden exigir cambios, a la vez que para Canadá será “esencial” negociar los aranceles de Trump sobre automóviles, acero, aluminio y madera.

Estados Unidos aplica varios aranceles sobre productos canadienses. Bajo la Sección 122, cobra un arancel de 10% a la mayoría de las mercancías.

Además, la Sección 232 abarca varias categorías específicas con diferentes tasas: en primer lugar, se establece un arancel de 50% para el acero, el aluminio y el cobre; en segundo lugar, se gravan los vehículos de pasajeros y las autopartes (25%), los camiones (25%), los autobuses (10%) y las piezas relacionadas (25%); finalmente se asigna un arancel a la madera y la madera de construcción (10%), a ciertos productos de madera (25%) y a determinados semiconductores (25 por ciento).

Temas por resolver

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el martes que Estados Unidos tiene alrededor de 30 cuestiones comerciales pendientes con Canadá y casi 60 con México.

El diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó este viernes que dentro de las negociaciones actuales sobre la revisión del T-MEC, la administración Trump quiere que 50% del contenido de valor de un vehículo sea originario de Estados Unidos para poder gozar de las preferencias arancelarias.

Al respecto, Carney afirmó que los automóviles producidos en Canadá ya contienen aproximadamente ese porcentaje de componentes estadounidenses.

El gobierno canadiense ha respondido con ciertas represalias a algunos de los aranceles impuestos por la administración del presidente Trump y ha firmado un acuerdo comercial limitado con China que incluyó un cupo de autos eléctricos chinos.

Durante su segundo mandato, Trump desató una guerra comercial contra Canadá, imponiendo agresivos aranceles de hasta 35% y tarifas sectoriales de 50 por ciento. Exigió frenar el fentanilo, rompió negociaciones por impuestos tecnológicos, amenazó con un arancel de 100% por el acuerdo con China y propuso reiteradamente la anexión del territorio canadiense como el estado número 51.

Las reglas para prorrogar el T-MEC