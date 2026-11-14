¿Por qué la nostalgia vende tan bien en adultos? 

¿Por qué vende la nostalgia?

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¿Por qué te gusta la música que escuchas? Cuando escuchas una canción, sea vieja o actual, te puede gustar el ritmo, la instrumentación, el timbre de voz…

Pero podríamos apostar a que parte de la razón por la que algunas canciones se quedan en tu playlist es por los recuerdos que conllevan.

Cada septiembre, el mismo pozole.

Lo mismo podemos decir de la comida. Aunque nuestras papilas gustativas cambian con el paso de los años, ¿quién no daría lo que fuera para volver a probar las recetas de la abuela?

Incluso si a nuestro paladar adulto no le gustaría un platillo similar, hacemos una excepción por el de la abuela.

Porque sabe a nuestra niñez.

Divertirse como niño

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Para algunos, ser adulto significa dejar atrás lo que hacías de pequeño.

Para otros, ser adulto es poder realizar esas mismas actividades sin culpa o vergüenza… y con nuestro dinero.

Aquellos que jugábamos con soldaditos de plástico ahora tenemos Little Soldiers, un juego de guerra de miniaturas con modelos similares a los que recordamos, a un precio considerablemente más elevado. ¿Recuerdan cuando $200 alcanzaba para una caja de soldados?

Continuidad de la memoria

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Es natural querer compartir con las nuevas generaciones lo que nos hacía sonreír de pequeños.

En cierto modo, es una forma de preservar nuestra identidad. De dejar copias de nuestro niño interior en otros. Esa es la interpretación más caritativa de la frase “Es X para una nueva audiencia”.

Bien utilizada, la comercialización de la nostalgia puede servir como un puente intergeneracional. Para los más viejos, es algo que recuerdan. Para los más jóvenes, es una ventana al pasado y a la vez nuevo y emocionante.

Cuando compartes un platillo familiar, tu primer cassette, o la serie favorita de tu juventud, estás dejando una herencia cultural. Un memento de quién solías ser, incluso si es “un producto de su época”.

La nostalgia en tiempos de incertidumbre

En momentos de incertidumbre, los recuerdos familiares pueden ofrecer una sensación de comodidad.

Según Mintel, la empresa identificó esta tendencia en 2011, cuando los consumidores buscaban aliviar la ansiedad asociada a la Gran Recesión. Su análisis señala que el marketing de nostalgia ganó presencia durante la década siguiente.

¿Cuánta nostalgia es demasiada nostalgia?

Para mediados de la década del 2010, la nostalgia se volvió el componente principal del marketing de medios de comunicación masivos.

Hollywood dejó de ser una máquina de sueños para convertirse en una fábrica de refritos.

El éxito inicial de estas estrategias, a la par de unas cuantas propiedades intelectuales nuevas que utilizaban la nostalgia en sus elementos estéticos, como Stranger Things, demostró que la nostalgia es una mina de oro multibillonaria.

Para una corporación aterrada del cambio y su riesgo inherente, reciclar y revender el pasado tiene todo el sentido del mundo. De ahí que ademas de nostalgia, el cine y las series tengamos un reboot tras otro.

¿Por qué vende la nostalgia?

Para la mercadotecnia, la nostalgia es la reacción emocional del comprador al ligar un producto, servicio o marca a su pasado.

Aunque este concepto ya era conocido, en la última década se ha refinado. Esto dio lugar al marketing retro.

Haciendo uso de la simbología, la estética y hasta las limitantes de la tecnología del pasado, el marketing retro apuesta fuertemente a la búsqueda del consumidor de la comodidad y familiaridad que tenían en décadas pasadas.

Y no se limita a los medios masivos. Lo podemos ver incluso en la industria del entretenimiento para adultos. Los dulces y colores vivos de Sugar Rush slot pueden recordar a los juegos móviles de combinar piezas de la década de 2010.

La nostalgia vende porque la comodidad y la familiaridad venden, incluso si es un holograma de estas.