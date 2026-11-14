Pronostican mañanas frescas y tardes soleadas para este fin de semana en la capital

Con temperaturas mínimas de 9 grados centígrados y máximas que alcanzarán los 24 grados, se prevé un fin de semana con condiciones climáticas estables y predominio de cielo soleado en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 9 grados centígrados, mientras que para el domingo el termómetro oscilará entre los 9 y 21 grados.

Aunque se esperan condiciones favorables durante ambas jornadas, las mañanas continuarán siendo frescas, por lo que se recomienda a la población salir con ropa abrigadora y mantenerse informada sobre cualquier actualización del pronóstico del tiempo.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través de la línea telefónica 9-1-1.