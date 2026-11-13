Organizan CEJUM, CAVIM y CESSA “Corre por una vida libre de violencia”

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, en coordinación con el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres y el Centro de Salud CESSA Tierra Nueva, organizan el evento “Corre por una Vida Libre de Violencia”.

La actividad se realizará en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre, informó la coordinadora de CEJUM, Rosario Chávez Quiroga.

Explicó que con este evento deportivo se busca promover la conciencia social, la prevención de la violencia contra las mujeres y la construcción de entornos seguros, igualitarios y libres de violencia.

Las instituciones organizadoras buscan involucrar a la ciudadanía en una causa que nos concierne a todos, utilizando el deporte como una herramienta para fomentar la unión, la solidaridad y el compromiso colectivo en favor de los derechos de las mujeres, señaló.

La carrera representa también una oportunidad para visibilizar la importancia de prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, así como para recordar que ninguna mujer debe vivir con miedo y que una vida libre de violencia es un derecho.

Con esta iniciativa, CEJUM, CAVIM y CESSA Tierra Nueva reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar acciones de sensibilización y participación comunitaria que contribuyan a construir una sociedad más justa, segura y respetuosa.

Porque correr también es alzar la voz, unir esfuerzos y avanzar hacia un futuro libre de violencia.