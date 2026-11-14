Pierde matrimonio y 830 mil euros tras creer que tenía un romance con Brad Pitt

Una diseñadora de interiores francesa, de 53 años, perdió su matrimonio, su patrimonio y cerca de 830 mil euros luego de ser víctima de una estafa romántica en la que creyó mantener una relación sentimental con el actor estadounidense Brad Pitt.

El caso, difundido por medios internacionales y agencias informativas, expuso cómo los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para fabricar fotografías, videos y supuestas pruebas de identidad con las que construyen falsas relaciones amorosas con figuras del espectáculo.

De acuerdo con la información difundida, la mujer fue manipulada durante el supuesto romance, hasta entregar una importante cantidad de dinero bajo la creencia de que mantenía una relación con el protagonista de Hollywood.

El episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos de las estafas sentimentales en internet, una modalidad de fraude que aprovecha la confianza y vulnerabilidad emocional de las víctimas mediante identidades falsas, perfiles manipulados y contenido generado con inteligencia artificial.

Información de Agencias