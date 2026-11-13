Rosalía obtiene por tercera ocasión Latin Grammy por Álbum del año

“Sé que tengo mucho que aprender y todavía no he hecho mi mejor trabajo”, dijo la cantante y compositora española Rosalía al recibir el premio a Álbum del año por “Lux” en la 27º edición de los Latin Grammy, el más relevante de la noche.

El comentario de Rosalía llama la atención porque ha ganado en tres ocasiones el premio a Álbum del año a lo largo de su carrera.

“Pero tengo todo lo que hace falta para ser la mejor”, agregó la cantante tras recibir entre lágrimas y agradeciendo a su familia el premio de manos del colombiano Juanes.

En la ceremonia en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Rosalía agradeció al cantante colombiano por haberla apoyado desde sus inicios y tildó de surrealista que fuera él quien le entregara el gramófono dorado.

“Cuando empezaba mi carrera eras de las primeras personas en mi espectáculo, cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, me ayudaste mucho y te lo agradezco de corazón”, apuntó.

Sobre sus discos, dijo: “Si ‘El mal querer’ fue un sueño o ‘Motomami’ una apuesta, ‘Lux’ ha sido un salto al vacío”.

Añadió que “Lux” era “su verdad”.