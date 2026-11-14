Alertan por posible cruce de nave Starship de SpaceX por espacio aéreo mexicano

Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) fueron notificados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre una operación de la empresa SpaceX que contempla el lanzamiento y posterior regreso de su nave Starship a su base en Texas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades aeronáuticas, existe la posibilidad de que este sábado 14 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la nave Starship cruce el espacio aéreo nacional a gran altitud, siempre y cuando se encuentre en condiciones de regresar a su base.

El posible tránsito tendría una duración aproximada de 15 minutos, por lo que las autoridades mexicanas mantienen coordinación para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas durante el desarrollo de esta maniobra.

Seneam informó que coordinará con aerolíneas y operadores aéreos los ajustes preventivos necesarios, que podrían incluir modificaciones temporales en rutas u horarios, con el objetivo de mantener la seguridad de todas las operaciones en el espacio aéreo mexicano.

Información de AN