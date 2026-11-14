Recorre Santiago De La Peña la colonia El Porvenir acompañado de Nancy Frías; dialogan con familias del sector

Chihuahua, Chih. — A través de un material audiovisual difundido en sus redes sociales, Santiago De La Peña dio a conocer los pormenores de una jornada de cercanía ciudadana realizada en la colonia El Porvenir, en la capital del estado,donde caminó las calles acompañado por Nancy Frías, conocida como “La China”.

En el clip compartido este viernes 13 de noviembre, se observan diversos momentos de la caminata por el sector, en los que ambos sostuvieron charlas directas y convivieron con vecinos de la zona. De acuerdo con lo expuesto por De La Peña, estas visitas permiten pulsar de primera mano el sentir de los hogares chihuahuenses y atender sus principales inquietudes.

“Para seguir sumando por Chihuahua hay que estar del lado de la gente”, manifestó en su mensaje, espacio que también aprovechó para agradecer públicamente a Nancy Frías por extenderle la invitación a recorrer esta demarcación.