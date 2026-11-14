Alejandra Guzmán revive a Silvia Pinal con recreación de una escena de “El inocente”

Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores en redes sociales al recrear una de las escenas de la película “El inocente”, protagonizada por Silvia Pinal y Pedro Infante, en una colaboración junto a Yahir Othón y el creador de contenido Aldo Rendón.

La cantante compartió el momento a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un fragmento del video en blanco y negro, en el que aparece caracterizada con una peluca rubia y un vestuario inspirado en el personaje que interpretó su madre en la emblemática producción cinematográfica.

La interpretación llamó la atención por el homenaje a Silvia Pinal, una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, cuya trayectoria permanece vigente en la memoria del público.

La publicación generó sorpresa entre sus seguidores, quienes pudieron ver a la intérprete de “Hacer el amor con otro” en una faceta distinta, al retomar una escena de una película que forma parte del legado cinematográfico de su familia.