Une Marco Bonilla al panismo de Cuauhtémoc y la región noroeste

-Llama a privilegiar la unidad del partido y anteponer el interés de Chihuahua a cualquier aspiración personal

Cuauhtémoc, Chih., a 13 de noviembre de 2026.- Militantes y liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) de Cuauhtémoc y la región noroeste se reunieron con Marco Bonilla durante una comida convocada por el comité municipal, donde coincidieron en la importancia de fortalecer la unidad y trabajar en conjunto rumbo al proceso electoral de 2027.

En su mensaje, Marco Bonilla hizo un llamado a toda la militancia a cerrar filas y privilegiar el interés superior de Chihuahua por encima de cualquier diferencia, aspiración personal o candidatura, al señalar que la unidad del partido no es una opción, sino una responsabilidad.

“Las diferencias son naturales en un partido democrático como lo es el PAN, pero no podemos permitir que se conviertan en divisiones irreconciliables. No podemos exigir unidad mientras alimentamos disputas personales, porque ningún interés personal ni ninguna candidatura puede estar por encima del interés superior que se llama Chihuahua”, expresó.

Subrayó que la unidad no significa pensar igual, sino encontrar un propósito común por encima de las diferencias, por ello, pidió a los panistas actuar con generosidad, responsabilidad y compromiso, evitando que las disputas internas se conviertan en un obstáculo para conservar los gobiernos que actualmente encabeza Acción Nacional.

Asimismo, recordó la historia de lucha del panismo chihuahuense y el papel que desempeñaron sus militantes históricos para abrir camino a los gobiernos de oposición en México y señaló que ese legado representa un compromiso para las nuevas generaciones, que deben continuar trabajando con valentía, convicción y responsabilidad.

Bonilla también destacó la importancia de mantener unidos a los liderazgos históricos y abrir espacios a las nuevas generaciones, reconociendo que Cuauhtémoc y la región noroeste tienen mucho que aportar al futuro del estado, por su vocación de trabajo, esfuerzo y comunidad.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar por un proyecto que permita mantener los gobiernos panistas en Chihuahua y Cuauhtémoc, y convocó a la militancia a caminar en unidad rumbo a 2027.