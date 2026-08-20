Policías Municipales detienen a un hombre por robo de una motocicleta

Agentes de la Subdirección de Inteligencia de la DSPM lograron la detención de un hombre en posesión de una motocicleta con reporte de robo, los hechos ocurrieron el cruce de calle 64 y Vialidad CH-P, donde se reportaba la venta sospechosa de una motocicleta.

Al arribar al lugar, los agentes observaron a un hombre que manipulaba una motocicleta escondida entre varios vehículos, cuyas características coincidían con las características reportadas de una moto robada momentos antes del exterior de un centro comercial ubicado en calle 92 y Silvestre Terrazas.

El hombre al notar la presencia de los agentes intentó huir, siendo alcanzado metros adelante, y tras una inspección preventiva se procedió su detención, quien se idéntico como Pedro Ángel V. G, fue trasladado al Centro Municipal de Detenciones Zona Sur y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Al verificar la motocicleta, se confirmó que contaba con reporte de robo del mismo día, siendo esta una Vento de 170, modelo 2024, color gris, la cual fue trasladada al corralón.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de la persona mencionada en él