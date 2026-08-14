Jorge Soto lleva labor legislativa a colonia Villa Nueva

El diputado local Jorge Soto sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Villa Nueva, como parte de sus recorridos para mantener cercanía con las familias, conocer sus inquietudes y fortalecer el trabajo de gestión desde el Congreso del Estado.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con agua, seguridad, pavimentación, movilidad, atención a adultos mayores, accesibilidad para personas con discapacidad, salud y mejoramiento de espacios públicos.

Soto señaló que la labor de un diputado debe combinar el trabajo legislativo con la presencia permanente en las colonias, ya que estos encuentros permiten conocer directamente las prioridades de cada comunidad y encontrar alternativas de atención mediante la gestión y coordinación con las distintas autoridades.

Los vecinos compartieron experiencias y propuestas sobre su entorno, particularmente en temas de movilidad para adultos mayores y personas con discapacidad, infraestructura vial, suministro de agua y mantenimiento de espacios cercanos a escuelas.

A partir del diálogo, el legislador acordó dar seguimiento a distintas gestiones, entre ellas revisar apoyos para familias que requieren tinacos, acompañar un caso de accesibilidad para un menor, solicitar mejoras de seguridad vial y organizar junto con los vecinos una jornada de limpieza en los alrededores de una escuela primaria.

“Hay asuntos que requieren reformas o recursos, y otros en los que podemos avanzar mediante la gestión y la coordinación con las autoridades. Mi compromiso es escuchar, dar seguimiento y hacer todo lo que esté a mi alcance para encontrar soluciones”, expresó.

Soto destacó que este tipo de reuniones también permiten construir comunidad y generar una participación más activa de los ciudadanos en el mejoramiento de sus colonias.

Durante el diálogo compartió su visión de continuar avanzando hacia una ciudad cada vez más segura, ordenada, con mejores espacios públicos, movilidad eficiente, oportunidades para emprender y condiciones que favorezcan el desarrollo de las familias.

“Quiero que juntos hagamos de Chihuahua la mejor versión de México. Una ciudad más segura, con mejores oportunidades y en la que nuestras familias quieran quedarse a vivir”, señaló.

Finalmente, Soto aseguró que continuará recorriendo colonias y dando seguimiento a los planteamientos de los vecinos, con una labor legislativa que combine el trabajo en el Congreso, la gestión y el contacto directo con la comunidad.