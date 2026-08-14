Andy López, el narcojunior inservible, va a caer; retiro de su visa es el reflejo de las investigaciones de EU al cártel de Morena: JL Villalobos

El diputado local del PRI y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor, José Luis Villalobos, destacó que ante el retiro de la visa estadounidense al exsecretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, es el reflejo de las investigaciones de Estados Unidos al cártel de Morena.

“Lo que pasó con el impresentable delincuente, el narcojunior de Andy López, es el reflejo del resultado de las investigaciones que está haciendo Estados Unidos. Ellos mismos anunciaron que iban a ir tras más políticos, por lo que han ido descubriendo a través de las investigaciones del pacto que hay de este régimen del gobierno con el crimen organizado. Todos sabemos el tráfico de influencias de este narcojunior del Andy López, el niño, el junior, el que no trabaja, el que no ha hecho absolutamente nada y que se enriqueció inexplicablemente”, expresó Villalobos García.

El legislador priista añadió que “lo que debería hacer él en lugar de pedirle explicaciones al gobierno de Estados Unidos, es explicarle a los mexicanos cómo es que se enriqueció y cómo es que se da una vida de rey, y además, todos los pactos que tiene con el crimen organizado. Él como integrante del cartel de Morena y con este tráfico influencias que a todas luces vemos con todos los negocios que ha hecho con sus amiguitos en el sureste del país, y en muchos otros negocios que tienen con el gobierno, entonces nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda con este caso, y con otros que seguramente vendrán”.

“Va a caer este narcojunior inservible, bueno para nada, que no abona nada a la vida democrática de México y se cree intocable con su apellido. Tiene que entender que si aquí en México hay impunidad y no los están señalando y no los están deteniendo o levantándoles un proceso judicial por todas las atrocidades que han cometido, no quiere decir que en otros países no lo vayan a hacer, y esto es un ejemplo de como Estados Unidos ya lo señala, le quita su visa y no le va a permitir cruzar a Estados Unidos, ya veremos en qué termina este asunto, pero por lo pronto nosotros celebramos y reconocemos al gobierno de Estados Unidos”, concluyó José Luis Villalobos.