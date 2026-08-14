Maru Campos supervisa avances y cobertura de MediChihuahua

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Salud, Gilberto Baeza, a fin de supervisar los avances y cobertura del programa MediChihuahua en la entidad.

En la sesión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, la mandataria evaluó los módulos de afiliación que se tienen en operación, el suministro de medicamentos y el equipamiento en los distintos centros de salud.

Desde su lanzamiento en 2024 y hasta el 31 de julio del presente año, MediChihuahua registra un total de 4 millones 585 mil 411 atenciones médicas, de las cuales 939 mil 365 corresponden a niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se cuenta con 614 mil 748 credenciales de afiliación emitidas en beneficio de la ciudadanía.

Ambos funcionarios dieron seguimiento a las mejoras en materia de infraestructura y proyectos que se tienen programados para el presente año, como es el caso de los diferentes quirófanos en hospitales de Ciudad Juárez.

Maru Campos y el titular de Salud acordaron continuar con los esfuerzos para garantizar una cobertura amplia y el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente en la región serrana.