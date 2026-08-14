Bonilla reconoce a Gilberto Loya y Jesús Valenciano; destaca unidad del PAN rumbo al 2027

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la disposición y generosidad de quienes también participaron en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para definir la candidatura al Gobierno del Estado, entre ellos el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano.

Bonilla aseguró que, a diferencia de lo que observa en Morena, en Acción Nacional la prioridad nunca fue la disputa por las candidaturas, sino el proyecto que busca dar continuidad al gobierno estatal.

“Mi reconocimiento y mi agradecimiento a su generosidad. Durante todos estos meses lo he dicho: en Acción Nacional no privilegiamos, con la obsesión que yo veo en Morena, el quién, sino el por qué. Para nosotros es mucho más importante el por qué queremos llegar al Gobierno del Estado”, expresó.

El edil explicó que ese objetivo se centra en mantener la estabilidad financiera de Chihuahua, fortalecer la seguridad pública y consolidar las políticas implementadas por la administración estatal.

En ese sentido, destacó que la gobernadora Maru Campos ha logrado reducir en más de un 30 por ciento los homicidios en la entidad, además de mejorar diversos indicadores en materia de seguridad.

Asimismo, afirmó que el PAN buscará preservar programas como MediChihuahua, fortalecer el sistema educativo con énfasis en matemáticas y el aprendizaje de un segundo idioma, además de impulsar el desarrollo económico del estado.

Bonilla también señaló que es prioritario continuar respaldando a los sectores productivos, especialmente a ganaderos y agricultores, quienes atraviesan una situación complicada por la sequía.

Como ejemplo, comentó que recientemente sostuvo una reunión con productores agrícolas en Cuauhtémoc, donde conoció de primera mano las dificultades que enfrenta el campo chihuahuense, al señalar que la producción estatal de frijol registra una reducción superior a las 30 mil toneladas.

Finalmente, subrayó que la fortaleza del PAN radica en la unidad entre quienes participaron en el proceso interno.

“Todos los que han venido participando en este proceso primero que nada somos amigos, somos compañeros y creemos exactamente lo mismo: que lo más importante es seguir haciendo un gobierno cercano, un gobierno que le dé resultados a la gente. Para mí eso es lo más importante”, concluyó.