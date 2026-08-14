Muere Viviana Aguilar, la mujer que protegió con su cuerpo a su hija en explosión de pipa en Cuernavaca

Muere Viviana Aguilar Zendejas tras explosión en Cuernavaca; protegió a su hija y Fiscalía de Morelos reforzará investigaciones del caso.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la muerte de Viviana Aguilar Zendejas, quien permaneció hospitalizada durante una semana tras la explosión de gas ocurrida en la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Viviana Aguilar Zendejas protegió con su cuerpo a su hija de seis años durante la explosión, lo que convirtió su caso en símbolo de valentía.

Pese a los esfuerzos médicos en Morelos y la CDMX, Viviana Aguilar Zendejas murió en el Hospital La Raza.

La Fiscalía de Morelos informó que reforzará las investigaciones para esclarecer la explosión en Cuernavaca.

Viviana Aguilar Zendejas murió una semana después de la explosión en Cuernavaca

La víctima fue trasladada recientemente al Hospital La Raza para recibir atención especializada, después de permanecer varios días en otra unidad médica del IMSS.

Sus familiares y amigos realizaron solicitudes de donadores de sangre y organizaron colectas económicas para cubrir las necesidades derivadas de su prolongada hospitalización.

SUBE A 21 EL NÚMERO DE LESIONADOS TRAS EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN CUERNAVACA (MUNICIPIO DE CUERNAVACA / FACEBOOK)

La explosión ocurrió el 6 de agosto sobre la calle Francisco Villa, donde la circulación de Viviana Aguilar Zendejas quedó interrumpida por la deflagración.

El caso tomó relevancia debido a que Aguilar Zendejas habría protegido a su hija de 6 años con su cuerpo durante el incendio registrado.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que fortalecerá las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el 13 de agosto, las autoridades contabilizaban 58 denuncias relacionadas con los hechos, principalmente por daños y lesiones derivados de la explosión.

La Fiscalía señaló que actualizará la clasificación jurídica conforme avancen las diligencias ministeriales y periciales, mientras continúan hospitalizadas 10 personas afectadas por el incidente.