James, el sobrino de Carlos III y nieto más joven de Isabel II, trabaja como granjero

James, conde de Wessex, es el nieto menor de Isabel II y sobrino de Carlos III. A los 18 años trabaja como granjero este verano en Sandringham y estudiará gestión rural en la universidad.

James, conde de Wessex, pasó de las contadas ceremonias reales a las que asiste al trabajo agrícola. El hijo menor del duque y la duquesa de Edimburgo, y nieto más joven de la difunta Isabel II, trabaja este verano como granjero en Sandringham, la propiedad privada del rey Carlos III en Norfolk.

El joven de 18 años ha sido visto conduciendo tractores y realizando labores manuales en la finca, según reporta People, un trabajo que tiene, además, una conexión evidente con su futuro académico.

James comenzará en septiembre sus estudios de Administración de Tierras y Propiedades Rurales en la Royal Agricultural University, en Cirencester, Gloucestershire.

James es el nieto más joven de Isabel II

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor nació el 17 de diciembre de 2007. Es el segundo hijo del príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, y Sophie, duquesa de Edimburgo.

James es el nieto más joven de la difunda Isabel II (Ben Stansall/Getty Images)

Su hermana mayor es Lady Louise Mountbatten-Windsor, nacida en noviembre de 2003.

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REALEZA

Es el nieto menor de Isabel II y del príncipe Felipe. También es sobrino del rey Carlos III, de la princesa Ana y del ex príncipe Andrés.

James ocupa el lugar 16 en la línea de ascensión al trono británico (Ben Montgomery/Getty Images)

De acuerdo con la página oficial de la Familia Real británica a James se le identifica como conde de Wessex, título que adoptó en 2023, cuando Carlos III concedió a su hermano Eduardo el ducado de Edimburgo. Hasta entonces, James era conocido como vizconde Severn.

James ocupa actualmente el lugar número 16 en la línea de sucesión al trono, después de su padre. El nacimiento de la tercera hija de la princesa Eugenia, en agosto de 2026, modificó nuevamente las posiciones de varios integrantes de la familia.