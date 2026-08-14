Raúl Jiménez marcó su primer gol en su nueva etapa con el Wolverhampton de Inglaterra

Ciudad de México. La Championship, segunda división de Inglaterra, será el nuevo torneo que disputará el mexicano Raúl Jiménez, de 35 años, en su retorno con el Wolverhampton, un equipo donde alcanzó hace seis temporadas el éxito como máximo goleador histórico del plantel en su mejor momento deportivo. El tricolor salvó este viernes en el tramo final a los Wolves al marcar con un penal el tanto del empate 2-2 frente al Blackburn en el inicio de la campaña.

El clásico canto “sí, señor” resonó en el estadio Molineux, casa de los Wolves, cuando Jiménez tomó el balón al minuto 90+3 para cobrar un penal que entró por el costado derecho del arco. El tanto sentenció la igualada entre ambos planteles pero también le permitió a la afición celebrar el retorno del mexicano como uno de sus ídolos futbolísticos.

Marshall Munetsi (18′) le dio la ventaja a los Wolves, al tiempo que Sean McLoughlin (27′) y Andri Gudjohnsen (48) anotaron para que el Blackburn diera la voltereta en el marcador. Fue entonces cuando el técnico portugués César Peixoto envió al minuto 60 a Jiménez a la cancha para salvar el juego.

Jiménez creó una conexión especial con la afición de los Wolves durante su estancia entre 2019 y 2023 cuando se convirtió en el máximo romperredes en la historia del plantel con 57 tantos. Ahora, en su regreso, el tricolor dejó en un sector de las butacas del estadio bufandas del club con la frase “sí, señor”, que hace referencia a la canción que entonaban los seguidores para reconocer su talento como goleador.

“Incluso cuando Raúl estaba lesionado, sentí todo su amor y apoyo, así como todos los mensajes que me enviaron, no solo como jugador sino como parte de una familia; estamos realmente agradecidos de estar aquí, y ustedes son una parte importante de la razón por la que regresamos”, dijo en un video en redes sociales Daniela Basso, esposa de Jiménez, en agradecimiento a la afición.

Cuando el mexicano se encontraba en el punto álgido de su carrera con los Wolves, sufrió en 2020 una fractura de cráneo tras un choque en un partido con el brasileño David Luiz. El tricolor tardó casi un año en regresar a las canchas, aunque no logró recuperar de inmediato su nivel futbolístico.

Así, fue transferido al Fulham, con el cual estuvo tres años para ahora retornar con los Wolves, el cual descendió al final de la temporada pasada. Aún cuando el equipo ya no estaría en primera división, el delantero veterano aceptó defender de nueva cuenta su escudo con el anhelo de conseguir el ascenso a la Premier League.

Además del Lobo de Tepeji también podría jugar la segunda división de Inglaterra el tricolor Edson Álvarez, quien es parte del West Ham pero aún analiza la posibilidad de cambiar de equipo.

Hasta ahora, cinco mexicanos han jugado en la segunda división de Inglaterra. Giovanni dos Santos fue parte del Ipswich Town en 2009, dos años después Pablo Barrera estuvo con el West Ham, mientras que Antonio Pedroza integraba al Crystal Palace. Miguel Layún firmó con el Watford en la temporada de 2014/2015. A la lista se sumó Jiménez, quien espera impulsar a a su equipo para ganar un la máxima categoría.