“A quien no le guste el agua salada, que no se meta al mar”: Taboada a aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía

Ante la confirmación de que el método para elegir candidato o candidata del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital será a través de una encuesta, el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Santiago Taboada, recalcó que si alguien se registró es porque ya sabía las reglas, y que por tanto deberán acatar el resultado.

“A quien no le guste el agua salada, que no se meta al mar”, expresó Taboada al explicar el método de selección.

“En Chihuahua capital les hemos dicho que el Comité Ejecutivo Nacional lo ha asumido como un municipio estratégico, y el proceso tanto de coordinadores y en su momento el proceso de candidaturas será prioridad y lo absorberá el Comité Ejecutivo Nacional”, explicó el enviado del CEN.

Y añadió que “nosotros tenemos una prioridad, no solamente queremos a quien sea él o la más competitiva entre los panistas, queremos que sea la candidatura, la coordinación más competitiva y que más quiere la gente. La reforma estatutaria del partido lo que hace es que el proceso, que los procesos sean, y que uno de los métodos para elegir a los candidatos sean las encuestas. Y nosotros, así lo aprobó la Asamblea Nacional, y uno de estos elementos o uno de estos métodos para elegir en los municipios estratégicos no solamente hablamos de Chihuahua, hablamos de León, hablamos de Cuernavaca, prácticamente todas las capitales, será por este método y las llevará a cabo de principio a fin el Comité Ejecutivo Nacional”.