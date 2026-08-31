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Perrito rescatado tras sismo en Colombia también “pide la bendición” del sacerdote que lo resguarda

Simón, un labrador rescatado tras el sismo de principios de agosto en Colombia, conmovió a los usuarios en redes sociales al ‘pedir la bendición’ en una ceremonia religiosa.

Durante una oración en la parroquia Santo Domingo Savio de Villavicencio, el labrador extendió su pata al sacerdote Carlos Mario Peña, quien lo rescató y lo convirtió en un ‘ayudante’ durante las homilías.

El episodio se viralizó en redes sociales.

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