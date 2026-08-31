Perrito rescatado tras sismo en Colombia también “pide la bendición” del sacerdote que lo resguarda

Simón, un labrador rescatado tras el sismo de principios de agosto en Colombia, conmovió a los usuarios en redes sociales al ‘pedir la bendición’ en una ceremonia religiosa.

▶️UN ANGELITO DE CUATRO PATAS | ​🥹 Simón acompañó a un sacerdote colombiano mientras oraba por una persona.❤️ El perrito es el fiel amigo del padre Carlos Mario Peña y no se separa de él incluso en las misas que celebra.🐶⛪ 🎥padrecarlosmariobendito (TT) pic.twitter.com/UJ7vtojt1v — DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 26, 2026

Durante una oración en la parroquia Santo Domingo Savio de Villavicencio, el labrador extendió su pata al sacerdote Carlos Mario Peña, quien lo rescató y lo convirtió en un ‘ayudante’ durante las homilías.

El episodio se viralizó en redes sociales.