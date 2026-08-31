Altas temperaturas en España provocaron un alarmante récord de muertes

Las altas temperaturas que azotaron a España este verano han provocado un alarmante aumento en la mortalidad, con un total de 5.232 muertes atribuibles al calor desde el 15 de mayo, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Este dato, reportado por medios locales este lunes, marca un récord histórico desde el inicio de la serie en 2015.

De las defunciones registradas, 2.147 ocurrieron solo en el mes de agosto. La gran mayoría de las víctimas son personas mayores de 65 años, alcanzando 5.048 muertes en este grupo etario.

Con estas cifras, 2026 ya supera los dos veranos más letales registrados por el MoMo desde 2015. En 2022 se estimaron 4.789 muertes atribuibles al calor, mientras que en 2023 fueron 3.035.