Toma protesta José Luis Villalobos como “defensor” de Chihuahua

El diputado local y coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos García, tomó protesta como Defensor de Chihuahua ante el dirigente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Villalobos señaló que esta encomienda representa el compromiso de mantener una defensa firme de Chihuahua, desde el territorio y cercana a las causas de su gente, siguiendo una línea nacional de oposición y fortalecimiento del partido.

“Con Alejandro Moreno tenemos una dirigencia que ha dado la cara, que no se ha doblado y que ha mantenido al PRI firme aun en los momentos más difíciles. Desde Chihuahua vamos a hacer lo propio: defender a nuestra gente, nuestras instituciones y lo que le corresponde a nuestro estado”, afirmó.

El legislador destacó además que continuará fortaleciendo la estructura partidista y sumando nuevas voces al PRI, respaldando el trabajo y liderazgo que encabeza Alejandro Domínguez al frente del priismo chihuahuense, desde sus responsabilidades tanto a nivel nacional como en el Congreso del Estado.

“Ser Defensor de Chihuahua significa estar presente, escuchar y levantar la voz cuando nuestro estado lo necesite. Vamos a hacerlo con carácter, cercanía y resultados”, concluyó.