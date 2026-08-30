“Aquí estamos con carácter y convicción”: Memo Ramírez tras tomar protesta como “defensor” de Chihuahua

El diputado local del PRI y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, tomó protesta este día como “defensor”, en un evento encabezado por el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro ‘Alito’ Moreno.

“El priismo de Chihuahua tiene raíces profundas y una fuerza que se siente. Este domingo compartimos con nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, y con priistas de todo el estado, un encuentro que nos recordó de dónde viene nuestra fortaleza, de quienes han construido este partido durante generaciones y de quienes hoy deciden tomar la estafeta”, destacó Ramírez Gutiérrez.

El legislador por el Distrito 21 agregó que “el PRI ha sido parte de la historia de Chihuahua, pero también quiere ser parte de lo que viene. Tenemos experiencia, territorio y, sobre todo, gente que no se rinde cuando llegan tiempos difíciles”.

“Hoy tomamos protesta como Defensores de Chihuahua, una responsabilidad que asumimos con orgullo, porque a esta tierra no solamente se le quiere, se le trabaja y se le defiende.

Aquí estamos. Con carácter, con convicción y con mucho Chihuahua”, expresó el diputado Guillermo Ramírez.