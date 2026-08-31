Odell Beckham Jr. pasa el corte y se queda con Giants

El receptor abierto Odell Beckham Jr. logró entrar en la plantilla inicial de 53 jugadores de los New York Giants tras una temporada fuera de la NFL, según anunció el equipo el domingo.

Beckham fue firmado por los Giants esta primavera. El entrenador en jefe John Harbaugh advirtió que el receptor —seleccionado para el Pro Bowl y elegido por New York en el draft de 2014— no tenía garantizado un puesto en la plantilla; debía ganárselo.

Eso fue precisamente lo que hizo Beckham este verano: no faltó a ningún entrenamiento y demostró constantemente que aún era capaz de desmarcarse. El receptor de 33 años jugó por última vez para los Miami Dolphins durante la temporada 2024.

Odell Beckham fue la duodécima elección del draft de la NFL de 2014, proveniente de LSU. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más electrizantes de la liga y, tras sus tres primeras temporadas como profesional, parecía encaminado a convertirse en una leyenda histórica. Sin embargo, las lesiones y las polémicas desviaron su carrera, y en 2018 los Giants lo traspasaron a los Cleveland Browns.

Ocho años después, forma parte de la plantilla de New York y se prepara para enfrentarse a los Dallas Cowboys en el partido inaugural de la temporada, el 13 de septiembre.

Y añadió: “Ver a mi hijo (de 4 años) en el partido, gritando y mirándome… Le dijo a uno de sus amigos: ‘La gente siempre quiere sacarse fotos con mi papá. Debe ser el mejor’. Me hizo gracia, porque quiero mostrarle el camino y ser un buen ejemplo para él. Ser un buen hombre. Lo quiero muchísimo”.

Beckham registró siete recepciones para un total de 76 yardas durante la pretemporada. Sus opciones de entrar en la plantilla aumentaron cuando los Giants perdieron al receptor abierto Calvin Austin III para el resto de la temporada la semana pasada, debido a una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA).

Nada de esto habría importado si Beckham no hubiera mejorado progresivamente a lo largo de la primavera y el verano. Harbaugh señaló que la semana pasada fue la mejor de Beckham en el campamento de entrenamiento.

“Sí, sin duda ha hecho lo suficiente para formar parte de una plantilla de la NFL”, afirmó Harbaugh el viernes por la noche. “Ha jugado bien. Ha mejorado a medida que avanzaba el campamento. Se merece el reconocimiento por ello. Ha hecho un muy buen trabajo”.

Mientras tanto, cuatro jugadores seleccionados anteriormente por los Giants en el draft figuraron entre los descartados, incluido Evan Neal. El liniero ofensivo fue elegido en la séptima posición del draft de la NFL de 2022, proveniente de Alabama. Su decepcionante trayectoria con los Giants concluirá con un registro de 29 partidos jugados, 27 de ellos como titular. Aunque Harbaugh le dio la oportunidad de empezar de cero, Neal nunca pareció consolidarse y pasó la mayor parte del verano trabajando con el tercer equipo.

El receptor abierto Jalin Hyatt (tercera ronda de 2023), el apoyador Darius Muasau (sexta ronda de 2024) y el corredor Eric Gray (quinta ronda de 2023) también estuvieron entre los descartes finales de los Giants. Los siete jugadores seleccionados por los Giants en el draft de este año lograron entrar en la plantilla definitiva de 53 jugadores, incluidas las tres selecciones de sexta ronda.