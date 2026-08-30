Debemos aliarnos para que Chihuahua no sea botín de los grupos políticos de Morena: Chela Ortiz

La diputada federal del PRI, Graciela Ortiz, se mostró abiertamente a favor de una alianza con el PAN y con los partidos políticos que deseen hacerle frente a Morena, pues argumentó que Chihuahua no debe convertirse en botín de los morenistas.

“Debemos aliarnos para definir qué queremos para el Chihuahua de los próximos seis años y los próximos años, más allá del sexenio que viene, es reconocer que queremos a Chihuahua tan profundamente que estamos dispuestos a trabajar en el estado en una mejor condición, a través de una alianza que realmente le dé la certeza y la confianza a los chihuahuenses de que estamos trabajando por ellos. La alianza no tiene un sentido solamente interno de los dos partidos. La alianza tiene un propósito superior, que es el de que a los chihuahuenses nos vaya bien. ¿Y cómo nos puede ir mejor? Si impedimos que Morena llegue a gobernar el estado, porque Morena significa destrucción en todos los sentidos, destrucción de instituciones, destrucción de nuestro andamiaje jurídico, debemos tener mejores condiciones de vida para los chihuahuenses, la pobreza en la capacidad que tienen para resolver problemas lo estamos viendo a nivel nacional, lo estamos viendo en todos y cada uno de los estados donde gobierna Morena. Cómo el nivel de vida de los ciudadanos inmediatamente decae, se degrada y empiezan a sufrirse consecuencias tan severas como las que estamos viendo en Sinaloa, como las que estamos viendo en Zacatecas, que están en manos del crimen organizado, con unos gobiernos o coludidos con el crimen organizado o totalmente incapaces e ineficaces para combatirlo”, explicó Ortiz González.

La legisladora priista argumentó que “los chihuahuenses tenemos dignidad y orgullo de pertenencia. Es decir, los chihuahuenses somos ciudadanos y ciudadanas que nos hemos organizado en la vida política, en la vida electoral y en la vida social de mejor manera que muchos otros estados de la República. Somos el estado donde nace la revolución mexicana, somos el estado que dio ejemplo al país, no solamente en la revolución, sino a lo largo de los años de autonomía, de dignidad, de orgullo, de capacidad para trabajar y sobre todo el orgullo que tenemos los chihuahuenses de que hemos construido este estado que es uno de los más importantes del país, no sólo por su tamaño, sino por su grandeza de vida”.

“Chihuahua es un estado que se les ha resistido a los morenistas. No lo tuvieron en el 2021, logramos que no lo tuvieran en el 2021, y en ese sentido, los priistas debemos sentirnos muy orgullosos de que nos sacrificamos para que a Chihuahua le fuera mejor, como lo estamos dispuestos a hacer nuevamente en el 2027. Porque les interesa mucho. No lo tuvieron en el 2024 y no lo tendrán en el 2027. Si se entiende por parte del partido gobernante que nos necesitamos todos para hacer frente a esa posibilidad de que vean a Chihuahua como un botín de los grupos políticos de Morena”, enfatizó Graciela Ortiz.