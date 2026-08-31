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Prevén lunes caluroso y soleado en la capital; onda de calor se mantiene en la región noreste y pronostican lluvias en la región sur

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), finalizando en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste) y Chihuahua (noreste).

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este); cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (sur), Durango (oeste), Coahuila (sur) y Nuevo León (centro).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.

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