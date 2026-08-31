Explosión de coche bomba frente a Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, deja siete heridos

El gobierno de Ojocaliente, en Zacatecas, informó la suspensión de clases y servicios administrativos tras la explosión de un artefacto colocado en un automóvil particular en inmediaciones de la comandancia de la policía municipal.

En sus redes sociales, el presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, frenó el regreso a clases a nivel básico y las actividades en las demás escuelas.

Además, se informó que la oficina de la presidencia municipal y sus distintas dependencias no tendrán atención al público y sólo se mantendrán activas las áreas operativas y de emergencia.

Por esta explosión se reportan al menos siete personas lesionadas, de las que seis son civiles y una es policía municipal de Ojocaliente.

“La integridad, seguridad y paz de todas y todos los habitantes de nuestro municipio es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad. Agradecemos su comprensión y colaboración en estos difíciles momentos”, añadió el alcalde.

Usuarios en redes sociales han difundido en redes sociales imágenes de los hechos en donde se observa que la explosión provocó llamas intensas en el inmueble y predios aledaños a la comandancia.

En una de las publicaciones se observa a un bebé con rastros de sangre al igual que otro joven que camina junto a un grupo de personas que se alejan de la zona de la explosión.

Las llamas alcanzaron a una palmera que está a las afueras de la comandancia, provocó una gran columna de humo y se alcanzaba a ver a varios metros de distancia.