Es Arturo Medina “Defensor de la Sierra”; ‘Alito’ Moreno toma protesta a 1,380 de todo el estado

Arturo Medina, coordinador de los diputados locales del PRI y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), tomó protesta como “Defensor de la Sierra”, con lo que abre formalmente una etapa para confirmar su representación del territorio de la Tarahumara.

Medina rindió protesta ante el dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien desde Chihuahua envió un fuerte mensaje para el reposicionamiento del partido y el combate abierto al régimen morenista.

Medina celebró que en el acto fueran mil 380 mujeres y hombres de Chihuahua quienes se incorporaran formalmente para encabezar la defensa de Chihuahua que se dará desde el PRI; aseguró que se trata de chihuahuenses que, por decisión propia, levantaron la mano y dijeron: “Aquí estoy para defender a Chihuahua; es el PRI la trinchera que elijo para luchar por mi estado”.

El legislador y dirigente campesino reconoció la firmeza de Alejandro Moreno Cárdenas, al considerar que, pese a múltiples intentos de persecución por parte del Gobierno Federal, el líder priista es el opositor más firme con el que cuenta este país, por lo que, dijo, contagia de entusiasmo y compromiso a todo el priismo de Chihuahua.

Finalmente, Medina agradeció el trabajo que realiza el diputado federal Alejandro Domínguez como dirigente estatal del partido, pues ha encabezado un trabajo profundo para contar con estructuras sólidas en toda la entidad y estar en una posición fuerte para enfrentar los retos de 2027.

“El PRI en Chihuahua crece y se vuelve fuerte porque los chihuahuenses saben que, si alguien sabe gobernar, es nuestro partido”, finalizó.