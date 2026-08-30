PRI Chihuahua toma protesta a 1,380 “Defensores de Chihuahua” y fortalece estructura territorial rumbo a 2027

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua tomó protesta este domingo a 1,380 “Defensores de Chihuahua” provenientes de los 67 municipios del estado, como parte de una estrategia de fortalecimiento territorial y organización política con miras al proceso electoral de 2027.

Tomé protesta a las Defensoras y Defensores de Chihuahua, mujeres y hombres priistas que asumen una tarea muy clara. Estar en territorio, caminar sus comunidades, escuchar a las familias y defender con firmeza lo que importa a su gente.



Van a estar donde se necesita, trabajando… pic.twitter.com/UYAWfKzLv6 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 30, 2026

El encuentro contó con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en compañía del dirigente estatal del partido y diputado federal, Álex Domínguez, se llevó a cabo la toma de protesta de esta estructura que tendrá presencia en todo el territorio chihuahuense.

Durante su mensaje, Alejandro Moreno destacó que el PRI cuenta con experiencia, estructura y capacidad para gobernar, además de una trayectoria que, aseguró, ha contribuido al progreso, la infraestructura y el desarrollo de México.

“El PRI es un partido que sí sabe gobernar, que ha construido instituciones y que ha sido generador de progreso y desarrollo para los mexicanos”, expresó.

El dirigente nacional priista recordó que los gobiernos de Morena, son una desgracia para México que hoy por hoy atraviesa una grave crisis de inseguridad y violencia. Asimismo, acusó al partido oficialista de mantener vínculos con el crimen organizado.

Moreno Cárdenas sostuvo que frente a este escenario el PRI debe mantenerse organizado, cercano a la ciudadanía y preparado para defender las instituciones democráticas y presentar una alternativa política rumbo a las próximas elecciones.

Por su parte, Álex Domínguez, presidente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, afirmó que la toma de protesta de los 1,380 Defensores representa un paso importante en la consolidación de una estructura territorial con presencia en los 67 municipios.

El legislador del tricolor recordó que los gobiernos emanados del PRI han sido impulsores de infraestructura, obra pública, hospitales, carreteras, servicios y programas encaminados a generar mejores condiciones de vida para las familias.

“Tenemos historia, tenemos resultados y, sobre todo, tenemos futuro. El PRI ha demostrado que sabe gobernar y que cuando gobierna genera infraestructura, desarrollo y oportunidades. Los Defensores de Chihuahua estarán cerca de la gente, escuchando sus necesidades y construyendo desde cada municipio una alternativa para 2027”, señaló.

El dirigente estatal destacó que la estrategia de los Defensores de Chihuahua busca fortalecer la presencia territorial del partido mediante el contacto permanente con ciudadanos, comunidades y sectores sociales.

Con representantes en la totalidad de los municipios, el PRI Chihuahua aseguró que continuará fortaleciendo su organización y estructura territorial de cara a 2027, bajo una estrategia basada en la cercanía con la ciudadanía, la defensa de las instituciones y la construcción de propuestas para el desarrollo del estado.

Cabe mencionar que el evento contó con la distinguida presencia de Graciela Ortiz González, Diputada Federal; Janeth Montes López Secretaria general del CDE; Jorge Meade Ocaranza, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional; José Benites Rodríguez, delegado del CEN; Sixto Duarte Álvarez, Secretario Jurídico del CEN; Noel Chávez Velázquez, Diputado Federal; Roberto Arturo Medina Aguirre Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado; Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, Presidente Congreso del Estado de Chihuahua; José Luis Villalobos García, Diputado Congreso del Estado de Chihuahua y Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario; alcaldes; síndicos, regidores y militancia priista Chihuahuense.