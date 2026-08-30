Cinetecas de Juárez y Chihuahua tendrán ciclo especial dedicado a Jodorowsky

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar durante septiembre de las funciones que ofrecerán las cinetecas de Ciudad Juárez y Chihuahua, con un ciclo especial dedicado al cineasta Alejandro Jodorowsky y entrada gratuita.

Las proyecciones tendrán lugar a las 19:00 horas en la Cineteca Chihuahua, ubicada en la Casa Cultural Los Laureles, y en la Cineteca Ciudad Juárez, en el Centro Cultural Paso del Norte. El acceso será libre, con registro previo en secretariadecultura.chihuahua.gob.mx/cineteca.

La programación inicia el 4 de septiembre con “El Topo”, de Alejandro Jodorowsky, clasificación C y en su idioma original. El 5 de septiembre se proyectará el reconocido y controvertido filme mexicano “Perfume de violetas”, de la directora Maryse Sistach.

El 11 de septiembre será el turno de “Santa Sangre”, también de Alejandro Jodorowsky, con clasificación C, mientras que el 12 de septiembre se presentará “Dos Estaciones”, clasificación B. Ambas funciones serán en idioma original.

La cartelera continuará el 18 de septiembre con “Fando y Lis”, clasificación B15 y en idioma original, y concluirá el 26 de septiembre con “Jodorowsky’s Dune”, clasificación B y con subtítulos.

La Secretaría de Cultura mantiene una agenda que promueve las artes mediante diversas propuestas para el disfrute de la población, además de impulsar el trabajo de artistas y creadores. Para conocer las actividades vigentes, se recomienda consultar el http://www.culturachihuahua.com.