Destacan corredores Rarámuri en la UTMB de Chamonix

_Reyes Giltro y Mauro Martín Quimare completaron juntos los 174 kilómetros de la prueba principal, con tiempos de 36:04:53 y 36:04:49, respectivamente_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo dio a conocer que los corredores rarámuri Reyes Giltro Satevo Sarabeachi, originario de Guachochi, y Mauro Martín Quimare, de Batopilas, completaron la prueba principal de la HOKA UTMB Mont-Blanc, en Chamonix, Francia, considerada la competencia de ultratrail más importante del mundo.

Ambos cruzaron la meta prácticamente al mismo tiempo y con la bandera de México en alto, tras recorrer 174 kilómetros alrededor del macizo del Mont-Blanc y acumular un desnivel positivo de 9 mil 700 metros.

Reyes Giltro completó el recorrido en 36 horas, 4 minutos y 53 segundos, mientras que Mauro Martín Quimare registró un tiempo de 36 horas, 4 minutos y 49 segundos, con cuatro segundos de diferencia entre ambos.

Con esta participación, Reyes y Mauro se convierten en los primeros corredores varones rarámuri en competir en la UTMB de Chamonix, luego de clasificarse en la edición 2025 de Chihuahua by UTMB, celebrada en la Sierra Tarahumara.

Reyes obtuvo el tercer lugar y Mauro el segundo en la prueba de 100 millas, resultados que les permitieron conseguir su pase a la competencia internacional.

Un día antes, su compañera Jenifer Yáñez, originaria de Guachochi, concluyó la prueba CCC, con una distancia de 107.8 kilómetros en 19 horas, 35 minutos y 31 segundos.

Los tres atletas contaron con el apoyo y acompañamiento del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, como parte de las acciones para impulsar el posicionamiento de la entidad como “Cuna del Trail” y proyectar internacionalmente la riqueza natural, cultural y deportiva de la Sierra Tarahumara.

La participación de los tres corredores también contribuye a la promoción de Chihuahua by UTMB, competencia que regresará en octubre a las Barrancas del Cobre, con el respaldo de la Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, que este año celebra su 30 aniversario.