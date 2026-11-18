El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez, participó en la conferencia “Se Busca Información”, iniciativa de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos, para identificar y detener a individuos asociados con organizaciones criminales transnacionales.

Durante su partición en la conferencia celebrada este miércoles 18 de noviembre en el Puente Internacional Córdova-Las Américas, en El Paso, Texas, Loya Chávez, expresó que el éxito de este programa no debe medirse únicamente por el número de personas identificadas o denuncias recibidas, sino por los resultados concretos que se traduzcan en detenciones, investigaciones fortalecidas y estructuras criminales debilitadas.

“Esta iniciativa representa una herramienta de colaboración binacional que fortalece la estrategia basada en inteligencia policial, refuerza las capacidades de investigación y reacción, análisis de la información, y la toma de decisiones firmes en materia de seguridad”, indicó.

Señaló, que la Gobernadora Maru Campos Galván, basó su plan de gobierno en materia de seguridad en la Plataforma Centinela, la cual hoy genera inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a todas las corporaciones policiales de Chihuahua.

El Estado de Chihuahua y otras agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales de ambos lados de la frontera, acordaron cooperar y compartir información para arrestar a los peligrosos individuos que representan una amenaza para los dos países.

Las identidades de los objetivos prioritarios buscados por crímenes que van desde tráfico de personas, tráfico de narcóticos, hasta homicidio, serán difundidas ampliamente a través de redes sociales, televisión, carteles, etc, para que la gente puede reportar información de forma anónima.