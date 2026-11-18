El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, participó en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, la cual se llevó a cabo este miércoles con sede en la Ciudad de México, donde se reunieron los titulares de las corporaciones de seguridad de las 32 entidades del país con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, incrementar la operatividad conjunta, así como para aprobar y dar continuidad a acuerdos.

La Asamblea fue encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa; así como por representantes de la Fiscalía General de la República, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Entre los temas centrales de la revisión destacaron la profesionalización policial mediante academias e institutos homologados a nivel nacional, así como la implementación de la Academia de Mandos de la federación, en la cual el personal de la SSPE ya ha tenido participación, ejemplo de ello es el propio Secretario Luis Aguirre, quien ya es egresado.

Otro aspecto relevante fue el lanzamiento del modelo federal de certificación de centros de mando, orientado a homologar estándares de primer nivel en todo el país. Cabe destacar que el centro de mando C7-iA de Chihuahua ya cuenta con una certificación internacional otorgada por CALEA y que el C7 de la Plataforma Centinela ha recibido reconocimientos internacionales por su innovación tecnológica en el combate a la criminalidad.

Por otro lado, representantes del Ejército Mexicano enfatizaron la importancia de construir una paz duradera mediante la colaboración interinstitucional, lo que permite la detención de objetivos prioritarios y el desarrollo de acciones estratégicas de seguridad. En este sentido, la SSPE ya mantiene una coordinación permanente con las fuerzas federales, las corporaciones municipales y la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de operativos conjuntos.

Asimismo, Omar Garcia Harfuch reconoció la coordinación operativa y de inteligencia con las Secretarías, entre ellas, la SSPE de Chihuahua:

“También tenemos otra realidad, hay varios estados de la República aquí representados, con los que la coordinación ha ido más allá y tenemos operaciones en conjunto de manera permanente en algunos estados casi a diario, y eso queremos que sea con las 32 entidades federativas”, señaló.

Finalmente, los integrantes de la Asamblea votaron y aprobaron los acuerdos orientados a impulsar el desarrollo de las corporaciones policiales bajo una homologación alineada con los objetivos nacionales.

La participación de Luis Aguirre en este encuentro refrenda el compromiso de la SSPE por consolidar una institución de primer nivel que opere en sintonía con las autoridades federales y municipales, fortaleciendo la actuación policial para garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.