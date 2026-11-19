Aldo Rendón será operado en 2027

En un reciente encuentro con la prensa, el también creador de contenido aseguró que se encuentra mejor y que su apariencia física ha cambiado desde que comenzó a atender sus padecimientos. “Estoy bien. ¿No me ven mejor? Ya no estoy tan amarilla, ya no parezco Simpson”, comentó al ser cuestionado sobre su estado.

Sin embargo, explicó que todavía tiene varios asuntos médicos por resolver, entre ellos los estudios de la tiroides y la cirugía que tiene prevista para 2027. “Se me juntó todo, desde que tuvieron que sacarme, porque lo más me tienen que hacer una biopsia, me van a quitar unos nódulos que traigo ahí en la tiroides, más el hígado, el vaso, más la gota”, relató.

Rendón también recordó que la preocupación por su salud fue uno de los motivos por los que ya no pudo continuar dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Durante su participación comenzó a sentirse mal y, tras una valoración médica, tuvo que abandonar el reality el 1 de septiembre, después de cinco semanas de competencia.

En aquel momento, el estilista explicó que presentaba una fuerte inflamación en el hígado y el bazo, además de un cuadro de gota que complicó su estancia en el programa. Sus niveles de ácido úrico llegaron a estar casi tres veces por encima de lo normal y, debido a las condiciones de su hígado, los médicos tenían restricciones para administrarle medicamentos contra el dolor. También se reportó que presentó anemia hemolítica relacionada con la afectación hepática.

La situación llegó a generarle miedo por lo que pudiera ocurrirle. En una entrevista posterior, Aldo recordó que durante el encierro pensaba que podía morir sin saber exactamente qué estaba pasando con su organismo. Por ello, necesitaba salir para realizarse estudios y recibir atención médica fuera de las instalaciones del reality.

Al ser cuestionado sobre si sus problemas de salud podrían ser consecuencia de una vida de excesos, Rendón reconoció que no ha llevado una vida perfecta, pero rechazó que todos sus padecimientos puedan atribuirse necesariamente a ese factor.

“Pues es consecuencia… No porque, mira, hay gente que no tiene excesos y tiene gota y problemas en el hígado. Ya mira, digo, tampoco soy una blanca paloma, ¿No?”, respondió.