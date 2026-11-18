Como parte de los esfuerzos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Chihuahua, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), a través de su Órgano Interno de Control (OIC), y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) firmaron un convenio por el cual se establecen los mecanismos de intercambio de información para la incorporación de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de su personal al Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal.

El Comisionado Presidente del ICHITAIP Sergio Rafael Facio Guzmán, destacó que el Órgano Garante de Chihuahua es la primera institución en firmar este convenio demostrando el interés en la construcción de las herramientas que coadyuven en el combate a la corrupción.

“No hay nada oculto bajo el agua” como ocurre con el órgano constitucional autónomo inmerso en un escándalo y que el régimen no quiere reconocer la responsabilidad sobre su conformación, mientras que aquí en Chihuahua la transparencia sí funciona y funciona bien, añadió el Comisionado Presidente del ICHITAIP.

A su vez Eduardo Chávez Almada, Titular del Órgano Interno de Control del ICHITAIP, destacó que con la firma de este convenio “marcamos un precedente muy importante en materia de transparencia y rendición de cuentas”.

Este convenio, agregó, resume años de trabajo y coordinación entre instituciones, lo que marca nuevos compromisos en rendición de cuentas y combate a la corrupción en Chihuahua.

Por su parte, Felipe Alejandro Salasplata Cázares, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, destacó la importancia de la firma del convenio con la institución que permanece en el estado y se encarga de la transparencia.

El tema técnico del convenio se traduce en el fortalecimiento de las instituciones y del Sistema Estatal Anticorrupción, bajo la consideración que todos los servidores públicos estamos obligados a presentar nuestras declaraciones patrimoniales, las que tienen por objetivo ser transparentes y rendir cuentas de la evolución de patrimonio e intereses que tenemos como servidores púbicos.

La plataforma estatal, agregó, conectada a la nacional pretende concentrar y organizar la información para que sea utilizada por las instituciones y en este caso, el ICHITAIP entrega información para que sirva a las instituciones en su lucha contra situaciones irregulares, de corrupción.

“Este convenio es muestra clara de que la coordinación entre instituciones en Chihuahua no se queda en dichos sino que se traduce en situaciones concretas”, mencionó el Secretario Ejecutivo del SEA.

En el evento celebrado este día teniendo como marco instalaciones del Museo de la Lealtad Republicana Casa de Juárez, estuvieron presentes en el presídium la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y la Comisionada María Selene Prieto Domínguez, así como el Magistrado Francisco Javier Acosta Molina, Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial.

La Plataforma Digital Estatal (PDE) es una herramienta tecnológica de inteligencia institucional que integra, estandariza e interconecta los datos públicos de los colaboradores de instituciones gubernamentales para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, para lo cual se conecta a la Plataforma Digital Nacional