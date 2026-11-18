Del 19 al 22 de noviembre habrá actividades gastronómicas y deportivas en Chihuahua, Chínipas, Juárez y Guerrero

La Secretaría de Turismo invita a la ciudadanía a disfrutar de los eventos programados del 19 al 22 de noviembre, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua 2026) y el programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!.

Dichas actividades promueven la gastronomía, el deporte y las experiencias turísticas en las diferentes regiones del estado.

A través de FITA Chihuahua 2026, el 21 de noviembre Chínipas será sede del Medio Maratón Francisco R. Almada, carrera pedestre que reunirá a corredores en un entorno natural. Contará con las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros (km) con opciones competitivas, recreativas y familiares.

El 22 de noviembre Ciudad Juárez recibirá El Desierto Trail, evento pedestre que invita a las y los participantes a poner a prueba su resistencia en los paisajes del entorno desértico de la frontera.

Ese mismo día en la localidad de Pascual Orozco, municipio de Guerrero, se realizará el Reto Revolucionario MTB, competencia de ciclismo de montaña que reunirá a aficionados de esta disciplina para recorrer los caminos y paisajes de la región.

El 19 y 20 de noviembre se realizará el Festival del Sotol 2026, en Casa Siglo XIX, en Chihuahua capital. El encuentro ofrecerá catas, experiencias de coctelería con sotol y propuestas de gastronomía regional, celebración que destaca las raíces, los sabores y las tradiciones de Chihuahua.

Para consultar la programación completa, visitar el calendario oficial de FITA Chihuahua 2026 en https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026 y el de Chihuahua es para ti ¡Conócelo! en https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026.

También se pueden consultar las redes sociales oficiales en @TurismodeChihuahua, @fita.chihuahua y @chihuahuaesparati.