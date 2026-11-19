La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en contra del imputado Gabriel R.H., por un robo con violencia que cometió el 09 de enero del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hoy sentenciado ingresó a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Real de Victoria, en donde amagó con un cuchillo a encargada y la despojó de mil 900 pesos que sustrajo de la caja registradora.

Ante el cúmulo de pruebas expuestas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, Gabriel R.H. solicitó la terminación anticipada del proceso seguido en su contra y aceptó su responsabilidad penal en la comisión de dicho delito.

Con lo anterior, el Juez de Control conocedor de la causa penal, le dictó la referida pena privativa de la libertad y una multa de tres mil 519 pesos.

Gracias al trabajo y profesionalización del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos, así como la reparación del daño a las víctimas.