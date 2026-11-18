El alcalde René Chavira, entregó una cancha de futbol rápido en la Secundaria Estatal 3015 “Sor Juana Inés de la Cruz”, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2026 para que estudiantes disfruten de un espacio adecuado para jugar.

Con una inversión de 2.6 millones de pesos, se construyó la cancha en un espacio antes destinado al basquetbol y de poco uso, lo que beneficiará a más de 750 estudiantes.

El Alcalde reconoció la importancia de la participación y sobre todo que este programa es un gran ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la unión de esfuerzos pueden lograr grandes cosas.

Además, reconoció a sociedad de alumnos y padres de familia, ya que este proyecto va más allá al involucrar a la comunidad en general para la obtener grandes resultados.

Asimismo, la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, reconoció a todos quienes se pusieron manos a la obra para sacar adelante este proyecto. Señaló que, es gracias a la participación ciudadana que hoy cumplen un sueño de que practiquen deporte en las mejores condiciones.

Al finalizar, el Alcalde cortó el listón para inaugurar este espacio, además, las autoridades realizaron un partido amistoso con los estudiantes del plantel para estrenar este espacio que le dará mucha vida a esta secundaria.