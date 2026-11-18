Este domingo al mediodía, el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, se registrará como precandidato del PAN a la gubernatura.

Por lo que este miércoles comenzó a circular la invitación a militantes y simpatizantes de Acción Nacional.

Será a las 12 horas de este domingo 22 de noviembre cuando Bonilla se registre formalmente en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN.

Las precampañas inician el próximo 2 de diciembre, por lo que Bonilla ya estará registrado como precandidato del PAN a la gubernatura.