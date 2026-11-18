Chihuahua fortalece su estrategia de promoción turística y diversificación de mercados, rumbo al 2027, mediante encuentros de capacitación y vinculación con especialistas nacionales e internacionales, con el propósito de acercar nuevas oportunidades a los distintos sectores que integran la cadena de valor turística.

Como parte de este esfuerzo, se desarrolló el espacio denominado “Dialogando con los profesionales”, con la participación de Fernando Mandri y Polo Sánchez, quienes compartieron conocimientos y experiencias sobre la industria turística y las oportunidades de promoción en distintos mercados.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Turismo, del Fideicomiso ¡ah Chihuahua! y directores de distintas áreas, en una dinámica orientada a generar alineación, compartir experiencias y sensibilizar a los prestadores de servicios y actores del sector sobre las nuevas tendencias y posibilidades de comercialización turística.

Al respecto, el director del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, Julio Chávez Ventura, destacó que durante los últimos años Chihuahua ha fortalecido exponencialmente su presencia mediante acciones de promoción, participación en ferias especializadas y una mayor exposición en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que la transformación de los hábitos de viaje después de la pandemia representó un desafío para el sector, al impulsar una nueva mentalidad entre los turistas y la necesidad de adaptar la oferta del destino a sus expectativas.

Actualmente, Chihuahua ha logrado generar mayor interés entre los viajeros y posicionarse como una alternativa turística con atractivos y experiencias por descubrir. Si bien se evitó establecer una clasificación específica, se destacó que el estado cuenta con una presencia sólida y creciente en el panorama turístico.

Con estas acciones, Chihuahua busca ampliar sus oportunidades de promoción y comercialización, al tiempo que incorpora a toda la cadena de valor en las decisiones estratégicas del sector, acercándole conocimiento especializado y herramientas para competir en nuevos mercados.