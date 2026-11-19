Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Luis I.A., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido agredió físicamente a su esposa, y verbalmente a sus hijos en hechos registrados el 23 de julio de 2023, en un domicilio de la colonia San Antonio de las Huertas, en la ciudad de Parral,

La detención de Luis I.A. se realizó este miércoles 18 de noviembre y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, le formulará imputación.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género a través de la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).