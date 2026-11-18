Jóvenes de 23 instituciones educativas exponen propuestas en ocho áreas del conocimiento; seis equipos podrán representar a Chihuahua en la competencia nacional de 2027

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Innovación y Competitividad realiza del 18 al 20 de noviembre, la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías (FECI) 2026, con sede en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres Plantel 1, en la ciudad de Chihuahua.

La entrada es gratuita y participan más de 2 mil estudiantes, y docentes de 23 instituciones educativas.

Alrededor de 300 jóvenes exponen sus proyectos en ocho categorías: Agroindustria y Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Química y Biología, Ingenierías, Medicina y Ciencias de la Salud, y Sistemas Informáticos.

Especialistas e investigadores evalúan las propuestas y los seis equipos que resulten con los mejores resultados, representarán a Chihuahua en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2027 (Femeci), en San Luis Potosí, donde buscarán calificarse a la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), en Estados Unidos.

Durante la inauguración, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, destacó la demanda de profesionales especializados en sectores como la electrónica, la manufactura avanzada, los semiconductores y las tecnologías de información.

Señaló que las disciplinas STEM ofrecen oportunidades para que las nuevas generaciones participen en la investigación, el emprendimiento y el desarrollo de soluciones innovadoras. También las invitó a fortalecer sus conocimientos y aprovechar las herramientas tecnológicas ante el avance de la inteligencia artificial.

Por su parte, el director general del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Javier Turati Muñoz, reconoció el trabajo de los participantes y los invitó a acercarse al organismo para fortalecer sus proyectos y darles continuidad.

Como parte del programa, la FECI ofrece conferencias magistrales gratuitas. En la jornada inaugural, el creador del podcast Creativo, Roberto Martínez, impartió la charla “Uso de herramientas de IA en su trabajo”.

El jueves 19 de noviembre participarán Fernando Cruz, especialista en agronegocios y agrotecnología, con “IA para cultivar el futuro”, a las 9:15 horas y Marcus Dantus, fundador de Startup México, con “El camino del emprendimiento”, a las 10:00 horas.

A las 15:30 horas, Leticia Torres, directora general del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) y Premio Nacional de Ciencias 2018, presentará “Construyendo una vocación”.

El viernes 20, a las 9:30 horas, Jorge Rosas, exdirectivo de Disney y Cinépolis, cerrará el ciclo de conferencias con una charla sobre liderazgo y desarrollo de talento.

La FECI busca acercar a las nuevas generaciones a la investigación, la innovación y el desarrollo de soluciones para los desafíos de su entorno.