El documento contempla ingresos por $8,124,844,385 pesos para el próximo ejercicio fiscal

La Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento de Chihuahua que preside el Regidor Luis Abraham Villegas Escandón aprobó por mayoría el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2027, presentado por la Tesorería Municipal, el cual contempla una proyección de ingresos por $8,124,844,385 pesos.



Durante el análisis, Aida Amanda Córdova Chávez, tesorera municipal, destacó que los ingresos propios representan el 47.7% del total proyectado, reflejo de la capacidad recaudatoria del Municipio y de una estrategia financiera que busca fortalecer los recursos generados por las y los chihuahuenses para atender las necesidades de la ciudad.

Destacó que el anteproyecto no contempla la contratación de nuevos empréstitos para el ejercicio fiscal 2027, por lo que la administración municipal podrá continuar con sus programas, servicios y proyectos a partir de los ingresos proyectados.

En materia del impuesto predial, se contempla una actualización del 4.3% al valor catastral correspondiente a un ajuste de los valores de los predios conforme al comportamiento inflacionario. Esta actualización forma parte de los criterios considerados para el cálculo del impuesto del próximo año.

Dentro del anteproyecto se mantienen los estímulos fiscales para apoyar la economía de las familias chihuahuenses, entre ellos los descuentos por pronto pago del impuesto predial: 12% durante enero, 8% en febrero y 4% en marzo, además del descuento del 50% para grupos vulnerables, entre otros apoyos.

El asunto fue aprobado por mayoría y será sometido a consideración del Ayuntamiento en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se definirá su aprobación definitiva.