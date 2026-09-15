No sorprende, pero no podemos permitir que por temas partidistas exista protección: Joss Vega por presuntas irregularidades en Liconsa

Luego de que se destapara un presunto caso de corrupción al interior de la delegación Liconsa en Chihuahua, el cual involucra al delegado Gregorio Chávez, hermano de la senadora con licencia Andrea Chávez, la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, dijo que aunque “no sorprende”, no se puede permitir que por temas partidistas y cuestiones familiares, exista impunidad y protección.

“Esto es algo muy importante porque es algo que señala, como bien menciona, la Federación. Entonces, pues hay que seguir todo este tema muy de cerca, han dicho desde la Federación que se estará revisando todos estos temas, y que por supuesto no puede ser más grande un nombre o un apellido que lo que está sucediendo”, declaró Vega Vargas.

La presidenta del Legislativo de Chihuahua recordó que “no es la primera vez que sucede esto, entonces, no sorprende realmente, y qué lamentable que suceda esta situación en una función tan importante, donde los productores necesitan ayuda y que tú mejor decidas desviar el dinero o entregárselo a personas que ya están fallecidas, pues es un desvío muy grande de 45 millones de pesos”.

“Yo creo que la federación va a actuar al respecto, por supuesto, que eso es lo que estamos esperando. No podemos dejar que los temas partidistas o que sea hermano de la senadora con licencia sea un tema de protección, al contrario, yo creo que la Federación lo tiene claro y esperemos que siga con toda esta investigación”, concluyó Joss Vega.