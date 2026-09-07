Paquete Económico 2027: un tercer año de consolidación fiscal bajo la lupa de las calificadoras

El Paquete Económico 2027 estará marcado por un tercer año de consolidación fiscal. El gobierno federal tendrá que mostrar que puede reducir el déficit para no perder el grado de inversión, a la vez de hacer frente a las presiones en el gasto público –como servicio de la deuda, pensiones, participaciones, entre otros– donde el margen de maniobra es escaso y los ingresos no son suficientes, señalaron analistas.

“El gran reto es, claramente, lograr ahora sí estabilizar la deuda pública, que ha estado creciendo en años recientes en un contexto donde hay crecimiento económico, pero se mantiene moderado y donde hay muchas rigideces en el gasto (…) hay poco margen en la parte del gasto y se requiere disminuir o al menos estabilizar la deuda pública y, a su vez, atender otros temas como la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, indicó Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex.

En el 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) cerraron en un nivel histórico de 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB). El año pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum realizó fuertes recortes al gasto público, pero, por los apoyos a Pemex, el déficit cerró en 4.8 por ciento. Y para este segundo año de consolidación, la meta es reducirlo a 4.1 por ciento.

En este contexto, el analista de Banamex recordó que las calificadoras han advertido sobre la lenta reducción del déficit, por lo que se necesita llevar la consolidación fiscal lo más rápido posible para no perder el grado de inversión.

“Lo más importante para evitar la pérdida de calificaciones es que haya movimientos institucionales que den certeza a las calificadoras de que habrá una trayectoria de cumplimiento sostenible. No es tan importante el hecho de un cambio brusco, sino de un cambio certero”, aseveró por su parte Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Mayor fiscalización

Ante un año de elecciones federales, los analistas no prevén que en el 2027 se proponga una reforma fiscal, pero sí algunos cambios fiscales como una mayor fiscalización a los contribuyentes que se traduzca en mayores ingresos tributarios.

“Es probable que veamos medidas más severas de fiscalización, de eficiencia recaudatoria y que se busque fortalecer el cumplimiento. Las declaraciones que se han hecho respecto a la reforma fiscal van más hacia que no va a ocurrir en el corto plazo”, señaló Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Monex.

Sin embargo, el modelo de fiscalización del gobierno se está agotando, advirtió Jorge Cano, por lo que ve complicado que los ingresos tributarios puedan presentar un incremento importante para el siguiente año.

Como alternativa para generar liquidez e ingresos petroleros al Gobierno Federal, y así solventar de mejor manera el gasto público, Jorge Cano reiteró la necesidad de reestructurar Pemex para que deje de perder dinero y pueda volver a aportar fiscalmente.

El gobierno tiene hasta mañana, 8 de septiembre, para entregar el Paquete Económico 2027. Hasta el momento, se desconoce las propuestas, pero la Presidenta ha adelantado algunas modificaciones como la trazabilidad del IEPS a combustibles, mientras que en la Cámara de Diputados hay algunas otras para modificar el IEPS a bebidas alcohólicas, además de cobrar este gravamen en alimentos que son nocivos para salud.

Pemex en la mira

De acuerdo con la expectativa del gobierno, Pemex –una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial– será autosuficiente el siguiente año, por lo que ya no requerirá de transferencias de la administración federal; sin embargo, para los analistas esto aún está en duda, y puede generar una presión extra al presupuesto del siguiente año.

“Es complicado que sea autosuficiente porque Pemex sigue teniendo pérdidas en el agregado total que reporta cada trimestre. Si bien en la parte de refinación ya no está teniendo pérdidas, eso tiene que ver con los cambios en la contabilidad y con el simple hecho de que Pemex no sea rentable en su totalidad significa que está acumulando deuda, y esto obligará al gobierno a mantener su apoyo”, dijo Jorge Cano.

Este 2026, Pemex tiene por tercer año consecutivo una línea presupuestaria para que, a través de la Sener, reciba recursos por parte del gobierno federal.

Lo aprobado para este año es una línea de 263,500 millones de pesos y está condicionada a que Pemex mejore su balance financiero para que la operación no tenga impacto en el déficit del sector público, ya que las amortizaciones de deuda se registran como reducción de pasivos y no como gasto presupuestario.

Sin embargo, ante la apreciación cambiaria que se ha reportado este año, así como el refinanciamiento de certificados bursátiles realizado en febrero pasado, la línea será 59,400 millones de pesos menor a lo aprobado, de acuerdo con las estimaciones de los Precriterios Generales de Política Económica 2027.