Vinculado a proceso por agresión con arma blanca a tres víctimas en la colonia Lomas del Santuario

La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso del imputado David Alberto G. S., por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido a un masculino, y el delito por lesiones dolosas, a dos femeninas, en la ciudad de Chihuahua.



Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, fueron contundentes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.



De acuerdo a la investigación ministerial, el pasado lunes 9 de noviembre, David Alberto G. S., agredió con un arma blanca a las tres víctimas, en un domicilio de la calle Ortiz Mena, en la colonia Lomas del Santuario.

Hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



En la continuación de la audiencia inicial, desarrollada hoy viernes, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 3282/2026, resolvió la situación jurídica del imputado, vinculándolo a proceso, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



El Órgano jurisdiccional fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con el trabajo realizado por esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.



**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).