Formula FGE imputación a pareja detenida con fuerte cantidad de droga y arma de fuego en la colonia Quintas Carolinas

La Fiscalía General del Estado, procedió en contra de una pareja que fue detenida en posesión de fuerte cantidad de narcóticos y un arma de fuego en un domicilio de la calle Monte Everest, de la colonia Quintas Carolinas, en la ciudad de Chihuahua.

Derivado de una investigación a cargo de elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad de Proyectos Especiales de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, se pudo establecer que el inmueble marcado era utilizado para la comercialización de distintos tipos de drogas.

Reunidos los elementos de prueba se solicitó la orden de cateo a un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, y al cumplimentarla se localizó lo siguiente:

•⁠ ⁠Cannabis con un peso neto de 521.2gramos,

•⁠ ⁠Una sustancia consistente en cocaína con un peso de 728.9 gramos

•⁠ ⁠Metilendioxianfetamina (MDA) con un peso neto de 9.7575 gramos,

•⁠ ⁠Metanfetamina con un peso neto de 10.7328 gramos,

•⁠ ⁠Herramientas para empaquetar dichos narcóticos,

•⁠ ⁠28 billetes de 500 pesos,

•⁠ ⁠Básculas grameras,

•⁠ ⁠un arma de fuego de la marca Taurus.

En el lugar se detuvo a Carlos Andrés P. H., y a Judith Alejandra L. P., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que ayer jueves 12 de noviembre, les formuló imputación por los delitos contra la salud en su variante con fines de venta, así como por la modalidad de narcotráfico.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados y fijó para el próximo martes 17 de noviembre, la audiencia de vinculación o no a proceso.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).