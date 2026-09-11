Orden de aprehensión por presunta corrupción: Valenzuela

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua confirmó la detención del juez penal Manuel Jurado Torres, luego de que agentes de investigación cumplimentaran una orden de aprehensión librada por una autoridad judicial competente en segunda instancia, por su probable participación en hechos de corrupción relacionados con el ejercicio de su función.

El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que el juzgador, identificado con las iniciales MJT, se desempeñaba como juez de primera instancia penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, y actualmente se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado.

Valenzuela Holguín destacó que se trata de un hecho de relevancia para la vida institucional de Chihuahua, al señalar que es la primera ocasión en que un juzgador penal es detenido para responder ante las propias instituciones de justicia por presuntos actos cometidos durante el desempeño de su función.

“El fuero no es un privilegio ni garantía de impunidad”, afirmó el fiscal, al sostener que ningún cargo público representa un cheque en blanco y que todos los servidores públicos deben responder ante la ley cuando existen elementos que así lo determinen.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la investigación surgió a partir de denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades dentro de un proceso penal. Los datos de prueba recabados apuntarían a que el juez habría realizado presuntamente actos ilegales con la intención de favorecer a una de las partes involucradas.

El fiscal explicó que la conducta investigada podría encuadrar en el delito de prevaricación agravada, contemplado en el Código Penal del Estado, relacionado con la emisión de resoluciones contrarias a la ley, sustentadas en hechos falsos o dictadas deliberadamente de manera injusta o ilegal para otorgar una ventaja procesal indebida.

Según la investigación ministerial, un abogado defensor solicitó una audiencia para revisar medidas cautelares durante el periodo vacacional del Poder Judicial, pese a que no se trataba de un asunto considerado urgente. Previamente, otro juzgador había determinado la vinculación a proceso del imputado y establecido como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La Fiscalía sostiene como una de sus principales líneas de investigación que, al conocer de dicha audiencia, el juez identificado como MJT habría modificado la determinación previa y otorgado una ventaja procesal indebida a la defensa.

Valenzuela Holguín agregó que dentro de la investigación también se detectó una presunta relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor, elemento que, aseguró, forma parte del conjunto de datos de prueba que serán presentados ante la autoridad judicial.

El fiscal Anticorrupción sostuvo que el procedimiento se llevó a cabo mediante una investigación técnica y exhaustiva, con labores de inteligencia policial por parte de agentes de la Fiscalía Anticorrupción para ejecutar la orden de aprehensión.

La detención de Jurado Torres se suma al procedimiento disciplinario que ya enfrentaba ante el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual había determinado previamente su suspensión como medida cautelar dentro de un expediente relacionado con su actuación como juzgador.

El detenido será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, donde el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá los datos de prueba que sustentan la investigación. Será el juez de control quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que el caso representa un mensaje institucional respecto a que ningún servidor público está por encima de la ley, al tiempo que deberá respetarse el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.