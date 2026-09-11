Chihuahua debe poner un alto a la corrupción dentro del Poder Judicial: FACH

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado mantiene abiertas actualmente 11 carpetas de investigación relacionadas con jueces y otros integrantes del Poder Judicial, algunas de ellas concentradas en un mismo funcionario, informó el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín, quien calificó como inédito que en Chihuahua se lleve ante un órgano jurisdiccional una imputación penal contra un juez por el probable delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

Valenzuela Holguín señaló que las investigaciones se encuentran en diferentes etapas y que la Fiscalía acudirá ante los tribunales conforme cada expediente cuente con los elementos suficientes para sostener jurídicamente las acusaciones.

“Esto no se ha dado en el estado”, sostuvo el fiscal, al señalar que desde que concluyó su carrera como abogado en 1997 no había observado un ambiente tan desafiante dentro de la primera instancia judicial como el que actualmente se vive en Chihuahua.

El funcionario afirmó que la situación debe corregirse y consideró necesario establecer un límite para evitar que quienes ocupan cargos de jueces puedan actuar al margen de la ley. Aseguró que Chihuahua debe enviar un mensaje claro a nivel nacional de que los cargos dentro del sistema de justicia requieren preparación, capacidad y responsabilidad.

Respecto al caso del juez Manuel Jurado Torres, quien se encuentra bajo investigación y fue detenido mediante una orden de aprehensión, Valenzuela Holguín evitó revelar detalles adicionales sobre el contenido de la carpeta, al argumentar que hacerlo podría afectar el debido proceso y los derechos del imputado.

El Fiscal Anticorrupción adelantó, sin embargo, que será durante las audiencias públicas donde la Fiscalía expondrá los argumentos y elementos con los que pretende acreditar la probable responsabilidad del juez. Dijo confiar en que los medios de comunicación puedan dar seguimiento al proceso y que la sociedad conozca directamente los planteamientos del Ministerio Público.

“Nosotros queremos que todas las audiencias sean públicas”, enfatizó Valenzuela Holguín, al defender el carácter adversarial y acusatorio del sistema penal. Rechazó que las actuaciones relacionadas con casos de corrupción deban desarrollarse “en lo oscurito” y sostuvo que la transparencia permite que ciudadanos e instituciones formen su propio criterio.

Finalmente, el fiscal subrayó que el fuero no debe confundirse con impunidad, pues su función es proteger el ejercicio de determinadas responsabilidades públicas y no otorgar una protección para evadir la acción de la justicia. En ese sentido, reiteró que la Fiscalía continuará integrando las carpetas y acudirá ante los tribunales cuando existan elementos suficientes para sostener cada caso.