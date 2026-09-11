Formulan imputación a mujer por homicidio calificado en Jardines del Valle

•⁠ ⁠La imputación establece que privó de la vida a su pareja sentimental con arma blanca

Agente del Ministerio Púbico de la Unidad de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó a Aurora M. C., que se le atribuye el delito de homicidio calificado, cometido contra un masculino en la colonia Jardines del Valle en Ciudad Juárez.

En la audiencia de formulación de imputación, se expusieron argumentos lógico jurídicos, en los que se señala la posible participación de Aurora M. C., en el asesinato de Javier E. D., en hechos registrados la tarde del pasado 07 de septiembre, en un establecimiento comercial ubicado en el cruce de las calles La Luz y Agustín Cheche Álvarez.

Las investigaciones ministeriales señalan que la imputada, con el uso de un arma blanca, privó de la vida de la víctima, quien era su pareja sentimental, siendo la causa de muerte choque hipovolémico consecutivo a laceración de arteria renal izquierda consecutiva a herida en el abdomen.

Fue detenida en flagrancia por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y fijó para el viernes 14 de septiembre a las 10:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).